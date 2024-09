Coppa Italia 2024 25 giudice sportivo | 20 000 euro di multa a Napoli e Palermo 10 000 per Genoa-Sampdoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024)di 20milaa testa per, punite per il comportamento delle rispettive tifoserie nella gara di ieri al Maradona con lanci petardi e fumogeni “nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di gioco, tanto da costringere l’arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti”. Questa la decisione deldella Lega di Serie A, Alessandro Zampone, dopo le gare valide per i Sedicesimi didisputate dal 24 al 26 settembre. Sanzione anche perdi 10milaper lancio di oggetti e fumogeni durante il derby. Per il resto quattro giocatori squalificati, si tratta di Badelj (), Maggiore (Salernitana), Romagnoli () e Vasic ()./25,: 20.000di, 10.000 perSportFace.