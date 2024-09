Ciclismo chi sono i favoriti dei Mondiali? Non solo Pogacar-Evenepoel | le quote dei bookmakers per le scommesse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due giorni e sapremo chi sarà il nuovo campione del mondo di. A svelare l’arcano sarà il tracciato di Zurigo, parecchio esigente, con 4000 metri e più di dislivello. Tanto che, per tutte le agenzie di, il favorito d’obbligo per questa domenica è uno e uno soltanto: Tadej. Lo sloveno è in cima alla lista dei pretendenti per la maglia iridata, poiché il tracciato super esigente appare adattissimo alle sue caratteristiche. Tanto che una sua vittoria paga davvero poco: per tutti coloro che pensano ad una ‘puntata’ su di lui, il successo del ‘nuovo cannibale’ vale la miseria di 1,57 volte la posta. Alle sue spalle il secondo favorito è Remco: il belga punta ad una doppietta mai registrata nella storia delmaschile, almeno nella categoria élite (ci riuscìEvgenij Petrov nel 2000 tra gli U-23).