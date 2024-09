Carnevale shock | ho raccolto il cervello di mia madre il racconto della tragedia familiare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Una mattina mio padre si è svegliato, ha preso l’accetta ed è andato ad ammazzare miamentre stava lavando i panni al fiume vicino casa. Una delle mie sorelle era presente, io stavo giocando a pallone lì vicino. Hoildi mia mamma nel fiume e l’ho portato alla caserma: hai visto che poi è successo? Ho detto al maresciallo. Quante volte sono venuto qui, adesso il sangue lo vedi. Oggi però non ho rancore per nessuno: mio padre era un uomo malato che non è stato curato“. È ilche Andrea, ex calciatore di Napoli, Roma eNazionale, ha rilasciato ai microfoni de “La Stampa”. Ilsua, l’omicidioda parte del padre, un episodio con il quale ha dovuto convivere per il restosua vita esua carriera.