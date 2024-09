Bologna-Atalanta Italiano | Dobbiamo ritrovare continuità Dallinga in crescita ma Castro è avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Con la vittoria di Monza abbiamo ritrovato il sorriso e il sole. Oratrovare: domani con l’giocherà chi sta meglio ed è più”. Lo ha detto l’allenatore del, Vincenzo, presentando la partita di domani sera (calcio d’inizio alle 20.45) al Dall’Ara contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. La squadra campione dell’Europa League è reduce dall’inatteso ko interno con il Como, ma il tecnico rossoblù non si fida: “È presto per guardare la classifica, l’ha inserito giocatori di grandissimo livello, per competere su tre competizioni, anche se arrivano da una sconfitta sappiamo tutti che è una squadra molto temibile e con grande capacità di reazione. Dovremo fare molta attenzione”. Niente turn over in vista del Liverpool. “sta crescendo, main questo momento è più