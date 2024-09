Benefit aziendali dalla pausa per il surf al taglio di capelli gratuito Ecco quelli più strani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Nel mondo del lavoro odierno iche vengono concessi ai lavoratori influenzano, molto, la valutazione che i dipendenti stessi possono avere del proprio datore. Non si tratta certo di un elemento in assenza del quale un soggetto possa rinunciare a un posto di lavoro, ma sicuramente di qualcosa che può influire sulle scelte di chi ha diverse alternative da opzionare. Secondo quanto riportato dal portale di ricerca lavoro Glassdoor, ipesano nella scelta dell’occupazione del 57% dei propri iscritti, ennesimo dato che dimostra la sempre maggiore attenzione a questo tema. Isono i più disparati, dal classico smart working alla settimana corta, passando per le integrazioni dello stipendio con premi e tante altre formule, a volte anche molto originali, adottate dalle aziende, specie da quelle più grandi.