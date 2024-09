A palazzo Corsini torna la Biennale dedicata all’antiquariato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da domani al 6 ottobre aospita la 33ainternazionale dell’Antiquariato di Firenze. Punto di riferimento per il collezionismo internazionale e gli appassionati d’arte, l’evento permette di ammirare opere rare e preziose selezionate dalle oltre ottanta gallerie invitate provenienti da tutto il mondo, di cui quattordici al debutto. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza della Sindaca Sara Funaro e del Segretario Generale BIAF Fabrizio Moretti, è preceduta da due attesissimi appuntamenti. L’esclusiva cena di Gala con oltre ottocento ospiti tra cui direttori di musei internazionali, personalità del mondo culturale e autorità cittadine e nazionali, e l’evento charity a favore della Fondazione voluta dal Maestro Bocelli e dalla sua famiglia per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie ed emarginazione sociale.