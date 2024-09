Usa si allargano le crisi sindacali per l' industria aeronautica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è aria diper l’aviazione statunitense, dopo gli scioperi alla Boeing, alcuni grandi produttori come Dassault e Gulfstream hanno deciso di non partecipare alla più grande convention statunitense del comparto dell’aviazione d’affari, la Nbaa-bace in programma a fine ottobre Las Vegas. Si tratta della maggiore esposizione e convention dei cosiddetti jet d’affari, un mercato che non ha subitoneppure durante il covid, quando la richiesta per voli privati è aumentata proprio per la garanzia di protezione e la flessibilità nei collegamenti che possono offrire. Ora però qualcosa sta cambiando: il margine tra costi e prezzi si è ridotto, la concorrenza tra produttori si è fatta feroce e vengono richiesti tempi di produzione molto elevati.