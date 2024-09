Udinese-Inter Sacchi l’arbitro per la 6ª giornata di Serie A | le designazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)si giocherà sabato alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la quintadiA 2024-2025. ArbitroJuan Lucadella sezione di Macerata. ARBITRO(sabato 28 settembre ore 15.00) Arbitro:Assistenti arbitrali: Rossi-Capaldo Quarto uomo: Massimi Var: La Penna Avar: Marini Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da venerdì 27 a lunedì 30 settembreA 2024-2025, GLI ARBITRI PER LA 6ªMILAN–LECCE venerdì 27/09 h.20.45 ZUFFERLI RASPOLLINI – SCARPA M. IV: FELICIANI VAR: DI BELLO AVAR: MAZZOLENI GENOA–JUVENTUS sabato 28/09 h.18.00 COLOMBO ROSSI C.