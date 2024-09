Trovato il bambino scomparso nel 2011 | l’abbraccio con la mamma atteso da 13 anni

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una storia commovente che sembra una favola a lieto fine, ma è realtà. Dopo tredicidi sofferenza e ricerca incessante, Maria Virginia Dorrejo, madre di Dorian Streit Dorrejo,nela Santo Domingo, ha finalmente potuto riabbracciare suo figlio. All’epoca, Dorian era solo unquando venne sottratto alla madre dal padre, Marco Aurelio Giuseppe Streit, che lo portò via con documenti falsi. Oggi, a 20, il ragazzo è tornato a casa, segnando una svolta inattesa e toccante in questa drammatica vicenda. Ecco come sono andati i fatti.ilnel: lo aveva rapito il padre L’annuncio della ritrovata libertà e del ritorno di Dorian è stato condiviso con emozione da Maria Virginia sulla pagina Facebook dedicata alla ricerca del figlio.