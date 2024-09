Strepitoso Flavio Cobolli vince su Bublik nel primo turno dell’ATP 500 Pechino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Buona la prima perall’ATP 500 di. È uscito in rimonta, con un 4-6 6-1 7-6 in cui il tennista romano è stato anche costretto a dover gestire un match point a sfavore. Nel dodicesimo game del terzo set, infatti,era arrivato a un solo punto dal successo, ma nonostante un paio di smash non chiusi,è riuscito poi a ottenere il ‘quindici’ e trascinare così la partita al tie-break decisivo. Lì, il romano, si è imposto per 7 punti a 4, confermandosi ormai come giocatore di personalità e tennista che continua a vivere un 2024 fatato. Il successo vale dunque al’accesso al secondo. Per l’italiano ci sarà il russo Pavel Kotov, tennista con nelle gambe già due successi nelle qualificazioni e unconquistato per 1-6 6-3 7-5 sul cinese Zhou. Trae Kotov ben 4 precedenti in carriera, con il romano avanti 3-1.