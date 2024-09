Schianto tra camion e un furgone muore una persona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un tragico incidente si è verificato oggi all’ora di pranzo sulla strada provinciale 4, conosciuta come la “strada Dogana”, che collega Tuscania a Montalto di Castro. All’altezza del chilometro 6, poco prima dello svincolo per la località Roccaccia, un furgoncino e unsi sono scontrati violentemente. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma loha avuto conseguenze drammatiche. A perdere la vita è stato l’uomo alla guida del furgoncino, un italiano di circa 40 anni. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, che hanno operato con automedica, ambulanza ed eliambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le sue ferite erano troppo gravi e ille sanitario non ha potuto che constatarne il decesso.