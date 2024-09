Rubano biciclette elettriche blitz in azienda di Badesse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siena, 26 settembre 2024 – Ladri dia Siena. Non è la trama del film di Vittorio De Sica che racconta le disavventure di un attacchino il primo giorno di lavoro: mentre tenta di incollare un manifesto cinematografico gli viene rubata la bici, rincorre il ladro ma è inutile. Poi si metterà a cercarla lui stesso, finendo nei guai. Il furto non è in bianconero, come la pellicola capolavoro della storia del cinema che risale al 1948. Ma a colori. Quelli di Piazza Matteotti, cuore pulsante della vita cittadina. Dove una bicicletta elettrica Scott – ma sarebbe stata segnalata anche la scomparsa di altre nello stesso giorno – si è letteralmente volatizzata. Sparita nel nulla. Nonostante la rastrelliera si trovi davanti al palazzo della Camera di commercio e dall’altra parte della strada rispetto al comando della polizia municipale.