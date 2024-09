Rivolta a Regina Coeli la sinistra fa sciacallaggio Il cappellano riporta alla realtà su detenuti e immigrazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ha provocato “danni ingenti” lache si è verificata nella serata di ieri nell’ottava sezione del carcere di, dove è anche divampato un incendio che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato appiccato da alcunicon le bombolette di gas da campeggio che vengono usate per cucinare. Nellanon ci sarebbero stati scontri fisici e non si registrano feriti gravi: solo un agente, secondo quanto riferito dai sindacati delle Polizia penitenziaria, è stato colto da un lieve malore, probabilmente per i fumi inalati.nel carcere di: l’ottava sezione “devastata” “I medici hanno visitato tutte le celle e mi hanno parlato di una sezione devastata, c’era molta acqua, molto fumo”, ha riferito il Garante deidi Roma Capitale, Valentina Calderone, che nella notte ha fatto un sopralluogo.