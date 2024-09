Referendum cittadinanza Gori | Consolida cambiamento e diritti Frassini | Incoraggia solo nuovi sbarchi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bergamo. Ilsullapromosso da Riccardo Magi di +Europa e sostenuto da sostenuto da Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista e da numerose associazioni. ha già raggiunto quota mezzo milione di firme. Una proposta lanciata agli italiani lanciata dall’alveo del centrosinistra anche se non tutti i partiti dell’opposizione hanno sottoscritto la proposta, a partire dal leader M5s Giuseppe Conte, convinto che sia importante che il Movimento porti avanti la propria proposta di legge. Contraria la maggioranza, con Fratelli d’Italia in testa. Il partito della premier si è infatti espresso per voce della sua stessa leader che ha chiuso ad ogni possibile proposta o modifica dell’attuale normativa così, “in Italia abbiamo già una ottima legge. Non vedo quindi la necessità di cambiarla”.