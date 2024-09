Puglia dà la carica | Puntiamo ai playoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Per noi non è stata una sconfitta totale. Abbiamo visto cose positive soprattutto nel primo tempo: ci siamo resi conto di potercela giocare anche con una squadra di categoria superiore. La differenza a livello fisico e soprattutto a livello di condizione atletica si è vista alla distanza". E’ così che il capitano Lorenzoha commentato la battuta d’arresto dei Cavalieri Union, maturata nel "barrage" di Coppa Italia contro Vicenza. Al Chersoni, i vicentini si sono imposti per 47-17, con il primo tempo che si era tuttavia chiuso con il parziale di 19-10. I veneti erano più in palla anche perché hanno iniziato la preparazione atletica con circa un mese di anticipo rispetto agli uomini di Alberto Chiesa. Ora ci si può concentrare con maggior attenzione sul campionato di Serie A1 2024/25, che resta la priorità stagionale.