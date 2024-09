Preparavano cibo da asporto in casa senza autorizzazioni due catering abusivi sequestrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prato, 26 settembre 2024 – Imprese fantasma, sconosciute al fisco,alcuna autorizzazione commerciale, igienica e sanitaria per la conservazione e manipolazione degli alimenti e per l’abbattimento dei fumi. Duechein due abitazioni private pasti dae da consegnare a domicilio sono statidalla polizia municipale a Galciana e a Iolo. L’intervento di Iolo è stato eseguito insieme ai militari della stazione dei carabinieri del luogo. Le due imprese sconosciute al fisco operava da qualche tempo, provocando un notevole disagio al vicinato per gli odori forti e sgradevoli emessi nell’aria.