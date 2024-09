Pisa vittoria a tavolino E sono due punti in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilha vinto la partita più importante, quella che si giocava fuori dal campo. La prima sezione della corte sportiva d’appello nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del, applicando al Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con i nerazzurri dello scorso 27 agosto, terminata 1-1 sul campo, con il punteggio di 0-3. Nel secondo tempo del match l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara. Già in primo grado il giudice sportivo aveva dato ragione al, applicando però solo una multa Al Cittadella e niente più. Così la società nerazzurra ha deciso di rivolgersi anche alla corte sportiva d’appello e, questa volta, il risultato della partita è stato ribaltato in favore dei nerazzurri.