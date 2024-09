Nuove aliquote IRPEF 2025 | cosa cambia per i contribuenti italiani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel, l’Italia vedrà una riforma fiscale che avrà un impatto significativo sulla struttura dell’(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Il governo guidato da Giorgia Meloni ha messo in cantiere modifiche sostanziali, volte a semplificare il sistema e alleggerire il carico fiscale per le classi di reddito medio-basse. Lee scaglioni di reddito sono stati annunciati come parte integrante della Legge di Bilancio per il, la cui approvazione è prevista entro la fine del 2024., foto Ansa – VelvetMagLeAttualmente, il sistemaprevede quattro, applicate a diversi scaglioni di reddito. Tuttavia, con la riforma prevista per il, il numero disarà ridotto a tre.