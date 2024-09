Moda e beauty si incontrano alla Paris Fashion Week dettando quello che sarà il futuro del fashion

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Storia, modernità e visione d’avanguardia. Questi gli elementi della collezione Primavera/Estate 2025 di Balmain. Un omaggiotradizione sartoriale della maison, ma che al contempo esplora nuove strade. Il direttore creativo Olivier Rousteing ha tratto ispirazione non solo dagli archivi, ma anche dai codici del marchio degli ultimi 13 anni, quelli che ha contribuito a consolidare. PFW PE25: In e Out dallo Street Style guarda le foto Balmain, tra storia e innovazione Uno degli elementi centrali della collezione è stata l’esplorazione delle forme strutturali, che sono diventate la firma del designer.