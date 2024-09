La stanza accanto | l' emozionante trailer del film di Pedro Almodovar che ha trionfato a Venezia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) La pellicola con Julianne Moore e Tilda Swinton si è portata a casa il Leone d'Oro al migliorall'ultima Mostra del Cinema Ben prima che qualcuno ne vedesse un solo fotogramma, si sapeva che Lasarebbe stato oggetto di discussione nella stagione dei premi. È quello che succede quando si ha undiretto daAlmodóvar (tra l'altro nientemeno che il suo debutto in lingua inglese) e interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore. Ora non resta che vedere cosa ne penserà il pubblico quando uscirà finalmente nelle sale. Come si vede neldel, Laracconta la storia due vecchie amiche persesi di vista che in passato avevano lavorato insieme alla stessa rivista. Ora, anni