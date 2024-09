Iran gli Ayatollah vanno in guerra contro le donne Cosa succede ora se portano male il velo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) In un periodo di scontri militari sempre più cruenti, con il mondo che rischia di saltare su una polveriera, gliiani hanno individuato un “nemico”chi scendere sul piede di: le, e in particolare le cittadine dell’. A segnalare il “cambiamento” in atto è Greta Privitera in un articolo sul Corriere della Sera. Il regime di Teheran hai nfatti intensificato le misure repressivele proprie cittadine. Mentre l’Ali Khamenei continua a gestire la retorica diIsraele, all’interno del Paese si approvano leggi sempre più restrittive. Il Consiglio dei Guardiani ha dato il via libera a un disegno di legge che aggrava ulteriormente la già drammatica condizione delleiane: più carcere, più multe e restrizioni su viaggi e accesso a Internet per chi non rispetta il corretto uso del