Grifone da recuperare Biancorossi sotto esame

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siamo soltanto alla quarta giornata e qualcuno, alludendo al match di domenica tra il Livorno e il Grosseto parla già di un primo crocevia della stagione. Un pensiero esaferato, in realtà, ma sicuramente per i maremmani la gara di domenica assume un significato particolare, soprattutto alla luce di quello che Cretella e compagni hanno combinato domenica in casa contro il Poggibonsi. Quello che ildomenica deve dimostrare è che contro il Poggibonsi si è trattato soltanto di un incidente di percorso. Le due squadre si ritrovano dopo essersi già incontrate in Coppa Italia: i presuposti per una bella partita, con spettacolo, ci sono tutti.