Genoa-Juventus tifosi a rischio | si valuta anche l’ipotesi porte chiuse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il match della sesta giornata di Serie A, in programma sabato 28 settembre alle ore 18.00 allo stadio Ferraris di Genova, potrebbe non vedere la presenza deibianconeri o addirittura essere disputato a. La decisione verrà presa nelle prossime ore ed è oggetto dizione in sede di Osservatorio. La proposta è nata alla luce dei tafferugli avvenuti ieri nelle strade vicine allo stadio tra i supr rossoblù e quelli della Sampdoria, poco prima e subito dopo il derby della lanterna di Coppa Italia.: siSportFace.