Fs arrivano le locomotive da manovra a doppia alimentazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) BERLINO (ITALPRESS) – Sono state presentate, nell'ambito della Fiera Innotrans di Berlino, le primedaDual Shunter 2000 del Polo Logistica del Gruppo FS. Le duegreen Dual Shunter 2000, prodotte dall'azienda ceca CZ Loko, sono le prime in assoluto in Italia condiesel ed elettrico e saranno utilizzate da Mercitalia Shunting & Terminal all'interno del Porto di La Spezia. L'investimento per entrambi i mezzi è di 5,5 milioni di euro.L'evento di presentazione ha visto la presenza di Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, Livio Ravera, AD di Mercitalia Shunting & Terminal, Josef Gulyas, Vicepresidente e Managing Director di CZ Loko, e Josef Barta, Presidente e azionista di maggioranza di CZ Loko.