Filippo Galli fa le carte al Diavolo Bravo Gabbia e che compattezza Ma il Milan deve ancora migliorare

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una vita nele per il: 325 presenze e 17 titoli da giocatore, ma anche allenatore della Primavera, vice di Ancelotti in prima squadra, responsabile del settore giovanile. Tradotto,. Che, da buon (ex) difensore, tiene i piedi per terra dopo il 2-1 contro l’Inter: "Vittoria da svolta? Domani col Lecce avremo la prima risposta. Chiaro, i tre punti arrivati dopo sei derby persi hanno dato nuova linfa e nuove speranze". Con l’Inter gli attaccanti sono stati i primi difensori. "Sì, si sono sacrificati cercando di chiudere soprattutto le vie centrali. Siamo stati bravi a compattarci difensivamente, con le linee dei reparti molto vicine. Bisogna ripartire da qui. Fonseca vuole essere dominante in possesso, ma bisogna esserlo anche senza palla". Lavista domenica sera è replicabile? "Solo tenendo fede ai principi di gioco dell’allenatore.