Fedez il dissing con Tony Effe è un salasso | quanti follower ha perso

(Di giovedì 26 settembre 2024) I social sono stati il campo di battaglia dela distanza tra. I due rapper italiani hanno annunciato, lanciato e rilanciato i pezzi in cui non hanno risparmiato nessuno. Chiara Ferragni, Leone – il figlio dell'ex coppia più seguita d'Italia -, Niky Savage, presunte storie di droga, Chiara Biasi tirata in ballo e presunti tradimenti del cantante milanese con Taylor Mega denunciati a colpi di strofe: un botta e risposta che sa di soap opera trash e che ha tenuto incollati milioni dis ai propri smartphone. Ma chi ha vinto tra i due? Proprio l'analisi dei dati social dei due rapper – grazie a notjustanalytics.com – può far luce su questo aspetto e pare che a rimetterci sia stato proprioche ha visto un decremento della sua fan base significativo mentre il rapper della Dark Polo Gang sta vedendo aumentare la sua popolarità.