Enzo Zidane si ritira a 29 anni | il figlio di ‘Zizou’ con l’esordio da sogno nel Real Madrid

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) –, il primogenito di Zinedine, lascia il calcio giocato e sia soli 29. Nato nel 1995, il suo nome è un omaggio aFrancescoli, idolo d’infanzia di. Aveva esordito a 21, il 30 novembre 2016, con la maglia del, con suo padre che lo aveva mandato in campo nella sfida di Coppa del Re contro il Cultural Leonesa al Bernabéu, vinta dalle merengues per 6-1 con anche un suo gol nel tabellino. Nell’estate del 2017 era passato in prestito all’Alavés, con cui era sceso in campo solo quattro volte. Seguono Losanna, Rayo Majadahonda, l’Aves, l’Almería, il Rodez e il Fuenlabrada, club dal quale si svincola un anno fa.