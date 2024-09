Coltellate alla madre arrestato un 36enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cingoli (Macerata), 26 settembre 2024 – Un arresto per maltrattamenti in famiglia e l’esecuzione di un ordine di carcerazione per spaccio sono stati effettuati dai carabinieri di Cingoli nei confronti di due persone. L’arresto è la conclusione della vicenda che si era verificata nella tarda notte di uno dei primi giorni di questo mese quando un macedone 33enne, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia, era stato denunciatoprocura per lo stesso reato: avrebbe aggredito la49enne, con cui conviveva. La donna avrebbe rifiutato di dargli una piccola somma di denaro che il figlio le aveva chiesto per acquistare un prosecco. Al diniego, l’uomo avrebbe sferrato calci e pugniche era riuscita a rifugiarsi nella sua camera da letto, però il figlio, sfondata la porta della stanza, l’avrebbe colpita con un coltello da cucina.