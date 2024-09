Caso Santanchè giudici | Da ex compagno totale incuranza per le tasse

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giovanni Canio Mazzaro avrebbe mostrato “” verso la “riscossione dei tributi da parte dell’Erario”. Sono le motivazioni con cui il tribunale di Milano lo scorso 17 luglio ha condannato l’exdella ministra del Turismo, Daniela, a due anni e sei mesi di reclusione e alla confisca di 644.733,68 euro, con due accuse di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di dichiarazione infedele per aver evaso l’imposta sui redditi e per la vicenda dello yacht ‘Unica’. Si tratta dell’imbarcazione venduta nel 2019 per circa 400mila euro, ma senza passaggio di denaro, da Canio Mazzaro alla Biofood Italia srl, rappresentata dalla senatrice di Fratelli d’Italia, e poi ceduta nuovamente a una società maltese.