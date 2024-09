Amici della Musica Incontro tra epoche e stili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Troveremo assonanze inaspettate anche in repertori molto distanti fra loro", sottolinea Simone Guaitoli, vicepresidente deglidi Modena che ieri hanno ‘svelato’ il programmaloro stagione autunnale: dieci appuntamenti che spaziano fra le, glie i generi, dal Rinascimento alladi oggi, passando per l’opera lirica e il jazz, "con alcune perle, fra cui anche un concerto speciale nella meravigliosa abbazia di Nonantola", aggiunge Guaitoli. Al centro dell’attività modenese degli(con la direzione artistica del Maestro Claudio Rastelli) sono i ’Concerti d’oggi’ che trovano il loro palcoscenico ideale all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est, uno spazio non ‘istituzionale’ che invita a esplorare nuovi percorsi e in questa stagione si aprirà anche allaantica.