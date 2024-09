Wta Pechino 2024 | Trevisan cede in tre set a Townsend Bronzetti battuta da Osaka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Eliminata al primo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sul cemento della capitale cinese, Martina. La giocatrice azzurra ha lottato per oltre due ore ma si è arresa con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 alla più quotata Taylor. Non è riuscita a vendicare la sconfitta subita a New York la toscana, brava a dare del filo da torcere all’avversaria e anche a strapparle un set, ma costretta ad arrendersi alla distanza. Non ha neppure grossi rimpianti, se non ad inizio terzo set, quando in scia del parziale appena vinto si era portata avanti di un break. In quel caso è stata peròa reagire, conquistando ben quattro giochi di fila. Scivolata fuori dalle prime 100, Martina resterà in Asia e prenderà parte al Wta di Hong Kong, andando a caccia di punti per risalire la classifica.