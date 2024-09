Travolge Musetti ora sfida Sinner | Un urlo dalla Cina attenti a questo ragazzino | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un giovane tennista cinese si fa notare nel mondo Atp. Stiamo parlando di Juncheng Shang, 19enne di talento che ha trionfato nel torneo Atp di Chengdu battendo in finale l'azzurro Lorenzo. Ildi Pechino si è preso il primo titolo della carriera e sta già facendo parlare di sé in Estremo Oriente. La voglia è quella di seguire una strada simile a quella di Jannik, fatta di una crescita graduale che possa portarlo in alto. Shang ha riportato un trofeo ina un anno di distanza dal successo di Wu Yibing as. Un bell'antipasto prima di due appuntamenti di tennis nel Paese: l'avvio dell'Atp di Pechino (da venerdì) e il Masters 1000 di Shanghai. A Pechino saranno diversi i tennisti pronti all'azione.