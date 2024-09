Torna ‘Stand Up Comedy’ su Comedy Central

Leggi tutta la notizia su funweek

Stand Up. Il programma che porta in tv i nomi più interessanti della stand up comedian italiana tornerà in onda con due nuovi episodi a settimana in prima TV assoluta su(canale 129 Sky, in streaming su NOW). Il programma nominato tra i miglior programmi tv dell'anno ai Diversity Media Awards 2024 sarà disponibile su Paramount+ dal 2 ottobre. Stand Up, la nuova stagione La nuova stagione di Stand Uppromette serate indimenticabili grazie a una lineup eccezionale che include nomi affermati e nuove promesse. Tra gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Out Off di Milano troviamo: Saverio Raimondo, Sandro Canori, Annagaia Marchioro, Giorgio Montanini, Yoko Yamada e Davide Calgaro nella serata inaugurale del 30 settembre.