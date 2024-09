Tentò di uccidere un 20enne a Napoli, fermato un 14enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentato omicidio aggravato dal metodo mafioso in concorso: è la pesante accusa ipotizzata dagli inquirenti nei confronti di unche lo scorso 21 luglio insieme con un 16enne avrebbe sparato contro untra via Foria e piazza Cavour, a, ferendolo gravemente all’addome. Ilè stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaStella e dai Falchi della Squadra Mobile di, al termine di indagini coordinate dalla Procura dei Minorenni partenopea. Il 16enne, già detenuto, è stato deferito. Il giovane è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La vittima venne trasportata in ospedale dove i sanitari, dopo avere riscontrato la ferita all’addome, decisero di operare d’urgenza. L'articolodiununproviene da Anteprima24.it.