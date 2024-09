Strage familiare poco fa la terribile notizia su Martina e il piccolo Francesco E si scopre chi era il papà assassino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella mattina di mercoledì 25 settembre la città di Nuoro è piombata in un vero incubo. Le notizie, ancora frammentarie nelle prime ore del giorno, hanno iniziato a circolare tra i compaesani e colleghi dell’uomo, che dopo aver compiuto unain famiglia ha deciso di togliersi la vita. Uno choc per l’intera città, in cui Roberto Gleboni era conosciuto. Cinquant’anni, Roberto Gleboni era operaio di Forestas, componente del direttivo territoriale e regionale della Fai Cisl, il sindacato che rappresenta circa 200.000 lavoratori dell’agricoltura e attività connesse, dell’industria alimentare, delle foreste, della pesca e grande appassionato di armi. Armi che ha utilizzato per mettere fine alla sua vita e a quella dei suoi cari.: uccide moglie vicino, feriti figli di 26, 14 e 13 anni.