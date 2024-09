Smart Life Festival Mostre talk e ospiti Tecnologia al centro | Verso nuove sfide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Modena si riconferma "città dei". E a colorare i prossimi quattro giorni – da domani a domenica – instorico ci sarà la nona edizione dello ‘’, promosso dal Comune di Modena in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo, UniMoRe, Fondazione Democenter, Camera di Commercio e Provincia di Modena. Quest’anno fra, conferenze, installazioni e progetti didattici al motto di ‘Vero, Falso, X’ i temi centrali saranno l’intelligenza artificiale e il suo sottoprodotto: la Fake News. Ma non solo: nel dettaglio, anche quest’anno la programmazione sarà articolata in diverse aree tematiche, tra cuiJournalism,Ecology,Tech,School,Politics,Art,Justice,Food,Work & Professions,Music.