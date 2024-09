Per Olaf Scholz è finita? Germania nel caos | chi minaccia di staccare la spina al cancelliere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Vale la pena di lottare". Così iltedescoSholz si è presentato all'Onu, festeggiando la vittoria a sorpresa della Spd in Brandeburgo, come se fosse la sua. Sholz ha chiesto l'unità di tutto il partito, soprattutto nel sostegno a lui in vista delle prossime elezioni in programma nel 2025. "Andremo insieme alle elezioni federali: voglio provare a ripetere ciò che è accaduto in Brandeburgo e ciò che è accaduto nelle ultime elezioni", ha poi aggiunto. Ma la realtà inè ben diversa da come l'ha descritta. Dopo la pugnalata a Unicredit e la crisi di Volkswagen, anche il governatore uscente di Braneburgo si è sganciato dalper poter sperare in una vittoria. E al momento, sembra che all'interno della Spd ci siano molti dubbi riguardo un'ipotetica seconda candidatura di Sholz.