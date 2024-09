Miracolato dall’auto andata a fuoco | Ho accostato sono sceso e l’acqua portava via tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 25 settembre 2024 – “All’improvviso la mia auto ha iniziato prendere, senza motivo. Mifermato,e mentre la macchina veniva avvolta dalle fiamme mivisto passare davanti la piena del fiume.vivo per un miracolo”. Zero ore di sonno, la faccia ancora sconvolta. Fabio Vignoli, di Rosignano ma residente a Castello di Querceto deve ringraziare che la sua auto ha deciso improvvisamente di andare a. Sembra impossibile, ma proprio questo imprevisto gli ha permesso di non essere travolto da questo tsunami e di evitare la tragica ondata che lì, a pochi metri di distanza, si è portato via due persone.