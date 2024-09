Minaccia passeggeri e urina su un bus a Roma | denunciato un 24enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’uomo, in stato di alterazione, ha interrotto il servizio presso il Terminal Anagnina Momenti di tensione su un bus Atac al Terminal Anagnina, dove undi origine marocchina, in evidente stato di alterazione psico-fisica, hato icon una bottiglia di vetro eto all’interno del mezzo. L’episodio ha costretto l’autista a interrompere temporaneamente il servizio. I carabinieri della stazioneAppia sono prontamente intervenuti, riuscendo a calmare il giovane. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per valutare le condizioni dell’uomo, privo di fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. Ilè statoper interruzione di pubblico servizio e successivamente condotto presso l’Ufficio Stranieri per avviare le procedure previste dalla legge.