Mangiano cani e gatti | l’associazione degli haitiani che vivono in Usa denuncia Trump per la fake news su Springfield

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’ex presidenteStati Uniti e candidato alle presidenziali Donaldè statoto insieme al suo braccio destro JD Vance dalla Haitian Bridge Alliance, un’organizzazione umanitaria che si occupa di difendere i dirittiimmigratinegli Stati Uniti. I due sono accusati di aver diffuso informazioni false sulle abitudini alimentariimmigratiche, secondo il tycoon, “rapiscono eanimali domestici locali a” in Ohio. A presentare le accuse, la direttrice esecutiva dell’organizzazione Guerline Jozef. La dichiarazione, si legge nella, ha portato a “minacce e allarmi per gli immigrati” e non è stata fornita alcuna prova dal tycoon che verificasse la sua affermazione.