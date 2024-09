L’estate è finita al Passetto tornano i bivacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stagionee ombrelloni chiusi, ma gli accampamenti continuano.dunque ialla spiaggia del. Gli accampamenti a cielo aperto sono stati fotografati da una grottarola verso le 8.10 di ieri mattina. Uno scatto che mostra una scena di degrado che non si vedeva da metà estate, quando il Carlino si era già occupato della vicenda. Si tratterebbe quasi sicuramente, ancora una volta, del solito gruppo di richiedenti asilo. I clochard, provenienti molto probabilmente dal Pakistan, vagabondano in città per poi trascorrere la notte sotto l’ascensore del, al riparo dal freddo settembrino che preannuncia l’inizio dell’inverno. "Stanno sempre lì, io li vedo praticamente tutti i giorni quando scendo al mare. Durante il giorno, si spostano, ma alla sera tardi e al mattino presto li trovo spesso, davanti alle cabine dell’ascensore".