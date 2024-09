I genitori di Yara Gambirasio denunciano Netflix per  violazione della privacy | Faremo un esposto al garante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024), ipresentano uncontroper “Violazione”. A riferirlo sono i legalifamiglia, Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, al settimanale Giallo. Il motivodenuncia è legato alla serie “Il caso, oltre ogni ragionevole dubbio” in cui sono stati mandati in onda alcuni audio appartenenti alla famiglia., i: il motivo Idi, la ragazzina di 13 anni di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010, presenteranno unalper “l’incursione nella vita privata”. Il motivo dell’si legato alla docu-serie in onda su“Il caso, oltre ogni ragionevole dubbio”; nella docu-serie sulla piattaforma, infatti, sono stati mandati in onda degli audio appartenenti alla famiglia.