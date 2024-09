Europa League 2024 25 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Riparte una nuova avvincente stagione di, tutta da vivere insu Sky e in streaming su NOW. Tra mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, la primadella stagione/2025, con tutte le 18 partite del primo turno, da seguire in contemporanea anche grazie aGol.In campo 2 italiane, Roma e Lazio, pronte a battagliare nella nuova competizione a girone unico fino alla finale di Bilbao del 21 maggio 2025. Grande copertura editoriale dedicata al torneo, con news, interviste live delle squadre italiane e approfondimenti che accompagneranno tifosi e appassionati fino al fischio d’inizio. Mercoledì alle 21 inizia il percorso della Lazio di Marco Baroni, impegnata ad Amburgo contro la Dinamo Kiev. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.