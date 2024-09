E-commerce B2B | ecco perché l’Italia è il mercato da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mentre la trasformazione digitale continua a rivoluzionare ogni settore a livello globale, anche l’eB2B in Italia e in Europa sta attraversando profondi cambiamenti. Storicamente, l’adozione dell’eB2B in Italia è stata più lenta rispetto ai paesi del Nord Europa e agli Stati Uniti. Tuttavia, i trend recenti mostrano un’accelerazione in questo campo, spinta dalla necessità delle aziende di rimanere competitive in unsempre più digitale. EB2B, ItaliadaLo spiega Lance Owide, Senior Director and General Manager of B2B edi Bigsottolineando che In Italia, il settore dell’eB2B sta guadagnando slancio, come evidenziato dal Report B2B Digital2023 di Netcomm. Secondo il rapporto, il 61% delle aziende italiane B2B con ricavi superiori ai 2 milioni di euro è attivo neldell’eB2B.