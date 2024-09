Ddl Sicurezza presidio a Milano | in centinaia davanti alla prefettura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 –contro il Ddldel governo recentemente approvatoCamera. Diversedi persone si sono riunite di frontequesto pomeriggio per parteciparemanifestazione indetta da Cgil, Anpi Provinciale di, Arci, PdMetropolitana, Alleanza Verdi Sinistra e Rifondazione comunista. “Contro l'oppressione di un governo liberticida” e “Non riuscirete mai a zittirci” si legge su cartelli retti da studenti. “Non potremo più alzare la voce a difesa dell'ambiente per un’Italia sostenibile”, recita il manifesto del Pd. “Siamo qui per denunciare una politica sulladella destra che è fallimentare e per dire che il diritto a manifestare non può essere represso", ha dichiarato il segretario generale di CgilLuca Stanzione.