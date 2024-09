Caivano | Bernini ' a novembre nuovo corso laurea stiamo creando condizioni per riscatto' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Siracusa, 25 set. (Adnkronos) - "Aapriremo a Caivano undidedicato alle nuove tecnologie applicate all'agricoltura, con un consorzio che comprende tutte le università campane che ha come capofila l'Università Vanvitelli ma che vede protagonista l'Università Federico II, che in questo senso una competenza straordinaria. Dunque, aaprirà questociclo di studi a Caivano". Lo ha annunciato la ministra per la Ricerca e l'Università Annamaria, intervenendo in videocollegamento dall'Uzbekistan a un incontro sull'Intelligenza artificiale a Siracusa, nell'ambito del G7. Nel maggio sera stato sottoscritto dalla ministra dell'Università e della ricerca Annamariae dal prefetto Filippo Dispenza, coordinatore della commissione straordinaria del Comune di Caivano, il protocollo d'intesa per la realizzazione del polo universitario.