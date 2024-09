Cade camionista È grave al ’Bufalini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stava caricando del materiale sul rimorchio del suo camion quando, per cause sulle quali stanno ancora indagando le forze dell’ordine, è caduto a terra. Un brutto incidente sul lavoro quello di domenica scorsa a Serravalle, nel piazzale del palazzetto dello sport Multieventi. Ora l’autotrasportatore di 42 anni si trova ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. Era il pomeriggio di domenica, intorno alle 16.15, quando alla centrale operativa interforze arriva la richiesta d’aiuto. Sul posto arrivano subito i funzionari della sezione antincendio della Polizia Civile, insieme al personale del Dipartimento prevensione dell’Istituto per la sicurezza sociale. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo si trovava sul cassone del proprio camion.