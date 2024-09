Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo marchio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo più di quattro decenni trascorsi a plasmare l’identità del brand che porta il suo nome,ha deciso di fare un passo indietro,ndo ladel. Un annuncio che ha sorpreso il mondo della moda, fatto attraverso una lettera in cuiha spiegato le sue motivazioni e il suo desiderio di aprire un nuovo capitolo nella sua vita e nella storia del brand. Una carriera costellata di successi Crediti: Ansa – VelvetMag, stilista e imprenditrice italiana, ha fondato la sua maison omonima nel 1980. È diventato in breve tempo un punto di riferimento per l’eleganza e la femminilità nel mondo della moda. Conosciuta per i suoi abiti eterei, romantici e delicati,ha costruito una reputazione internazionale grazie al suo stile unico e alla sua attenzione ai dettagli sartoriali.