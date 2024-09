Addio a Rino Cerrone leggendario DJ napoletano morto a 52 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La scena musicale napoletana e mondiale piange la scomparsa di, uno dei DJ più influenti della musica techno. Nato e cresciuto a Napoli,è stato un punto di riferimento per la scena underground, tanto da essere riconosciuto come un pioniere della techno italiana e internazionale. Il DJ è venuto a mancare all’età di 52, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan e dei colleghi. Joseph Capriati (sx) e(dx) – (Credits: @josephcapriati/ Instagram) – VelvetMag, una carriera di successi La carriera diè iniziata nei primi’90, quando ha iniziato a farsi notare per la sua capacità di mixare i suoni più innovativi della techno. Fondatore dell’etichetta Unrilis,ha contribuito a lanciare giovani talenti e a diffondere il genere techno a livello globale.