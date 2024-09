68 Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia | al via sedici giorni di concerti e prime italiane

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Inaugura domani, giovedì 26 settembre, il 68°didi, sotto la direzione di Lucia Ronchetti. Questo quarto capitolo presenteràdi, performance, installazioni e tavole rotonde, distribuiti trae la terraferma. Il focus delè il concetto diassoluta, e l’evento proseguirà fino a venerdì 11 ottobre. Il concerto di apertura, al Teatro La Fenice alle ore 20.00, vedrà come protagoniste due compositrici di fama: Rebecca Saunders e Unsuk Chin. In programma ci saranno due: Wound di Saunders e Puzzles and Games from Alice in Wonderland di Chin. Entrambi i lavori vedranno impegnati i 111 elementi dell’orchestra del teatro, ampliata dai 18 componenti dell’Ensemble Modern.